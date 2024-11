La circolazione è bloccata lungo la Statale 106 nel territorio di Villapiana, in provincia di Cosenza, per un grave incidente che ha coinvolto un camion e due vetture. Secondo quanto si è appreso sono sei le persone rimaste ferite. Sul posto operano Anas, carabinieri e i vigili del fuoco per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Traffico deviato sulla sp263.