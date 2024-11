VIDEO | L'impatto a Caulonia Marina, nei pressi del ponte Allaro. Per il trasporto del ferito, apparso in gravi condizioni, è stato necessario l'intervento dell'elicottero

Ancora un incidente stradale sulla statale 106. Il sinistro, che ha coinvolto uno scooter e una Fiat Punto, è avvenuto a Caulonia Marina, nei pressi del ponte Allaro. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasportare in ospedale l’uomo a bordo dello scooter. Secondo quanto si è appreso le sue condizioni sono gravi. Feriti in maniera non lieve i passeggeri a bordo dell’autovettura. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione.