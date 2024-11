Lo scontro frontale tra le due auto coinvolte è avvenuto nella notte tra Cirò Marina e Torretta di Crucoli, nel Crotonese

Sei feriti, tra i quali un bambino di quattro mesi in prognosi riservata: è il bilancio di un grave incidente della strada avvenuto la notte scorsa lungo la strada statale 106 tra Cirò Marina e Torretta di Crucoli, nel crotonese. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente: si tratta di un'Audi A4, che procedeva in direzione nord con a bordo quattro persone, e di una Wolkswagen Golf che marciava in direzione sud con due persone a bordo.

Il bilancio dell’incidente

Ad avere la peggio sono stati due dei passeggeri della Audi: il bambino di quattro mesi e il nonno, entrambi ricoverati con prognosi riservata: il bambino e' stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Santobono di Napoli, mentre il nonno e' ricoverato presso l'ospedale di Crotone. I conducenti delle due autovetture coinvolte nel sinistro sono risultati negativi ai test per alcool e droga. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem 118.

Le indagini sono svolte dai carabinieri della Compagnia di Ciro' Marina. Solo poche ore prima, intorno alle 23,30, sullo stesso tratto della strada statale 106, in territorio di Ciro' Marina era avvenuto un altro incidente: coinvolta un'auto che e' andata a finire sulla rotatoria ancora al buio a due mesi dall'apertura in localita' Brisi. Ferita una persona di Ciro' Marina ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Crotone. (AGI)