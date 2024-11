A scontrarsi in località Torre Garga un mezzo pesante ed una Fiat Panda. Per il conducente della piccola utilitaria purtroppo non c'è stato nulla da fare

È di un morto e di un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto sulla Strada Statale 107 "Silana-Crotonese", al chilometro 83, nel Comune di San Giovanni in Fiore. A perdere la vita un uomo di 63 anni che era al volante della Fiat Panda, che per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato in località Torre Garga con un mezzo pesante.

La statale è chiusa, con il traffico che è momentaneamente deviato su un percorso alternativo. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine e il personale sanitario del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Al lavoro anche gli operatori dell'Anas per il ripristino della normale transitabilità dell'arteria.