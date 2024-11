Sono stati soccorsi dal 118 ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto vigili del fuoco, Anas e Polstrada. Transito su una sola corsia al momento

Un incidente stradale questa mattina ha coinvolto due auto (una Fiat Tipo e una Fiat Panda) sulla strada statale 280 direzione Lamezia Terme. I feriti (marito, moglie, figlia che occupavano la prima auto e il conducente dell’altra vettura) sono stati affidati ai sanitari del 118 per le cure del caso. Sul posto Vigili del fuoco, Polstrada per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Sul tratto della SS280 interessato dal sinistro transito su singola corsia.