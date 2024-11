Il sinistro nei pressi dello svincolo per San Fili. Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale verificatosi lungo la Statale 107 tra Cosenza e Paola, all’altezza dello svincolo per San Fili, a pochi chilometri dal luogo in cui proprio ieri in un altro scontro un uomo ha perso la vita e la figlia di nove anni è rimasta gravemente ferita.

Auto contro moto

Secondo quanto si è appreso, per cause in corso di accertamento, un centauro a bordo di una motocicletta è finito contro un’auto con a bordo il conducente ed un passeggero. L’urto è stato violento ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’Annunziata per le cure del caso. Per i rilievi sono giunti gli agenti della polizia stradale.

Traffico verso il mare

La Cosenza-Paola per tutta la mattinata ha registrato un notevole flusso della circolazione: le buone condizioni climatiche hanno spinto verso la gita fuori porta sulla costa tirrenica. In previsione dell’intensità del traffico sulla strada del ritorno, si raccomanda la massima prudenza.