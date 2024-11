Ricoverata in rianimazione a Reggio Calabria con un gravissimo trauma cranico. La figlia di 3 anni è all’ospedale di Messina dove è stata operata. Fuori pericolo il compagno. Tutti originari di San Calogero, nel Vibonese, che piange due vittime e ora prega per i sopravvissuti

Una comunità sconvolta, che vive una duplice sofferenza: il dolore immenso per chi è morto, Antonella Teramo e la figlia Maya di appena 4 anni, e la preoccupazione per la sorte di chi è rimasto ferito, Valentina Crudo, in rianimazione a Reggio Calabria con un fortissimo trauma cerebrale, e la figlia di 3 anni, F.T., operata nella notte a Messina dove è stata trasportata in elisoccorso. Gran parte delle persone coinvolte nello spaventoso incidente di ieri sera sulla Jonio-Tirreno sono originarie di San Calogero, nel Vibonese.

«Una notizia devastante che ha colpito tutta la comunità», commenta il sindaco del piccolo centro, Giuseppe Maruca, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino in segno di affetto e vicinanza ai familiari delle vittime.

«Conoscevo personalmente Antonella e la piccola Maya. Un dolore immenso ha colpito tutti noi». A rendere più drammatico quanto accaduto c’è anche la circostanza che Valentina e il suo compagno si sarebbero dovuti sposare tra qualche giorno.

Il primo cittadino ricorda la promessa di matrimonio che hanno fatto Valentina Crudo e il suo compagno e padre della loro bimba di 3 anni, Domenico Teramo, anche lui rimasto ferito ma senza gravi conseguenze. «Si sarebbero dovuti sposare a fine mese – dice il sindaco affranto -. Ora preghiamo affinché presto possano tornare a casa insieme alla loro piccola».