L'autocarro è adibito al trasporto di pomodori che a seguito dell'impatto si sono riversati in grosse quantità sulla strada. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Anas

Incidente sulla Ss 107 Silana Crotonese, nel comune di Cosenza, tre veicoli coinvolti: una moto, un ranger rover e un camion adibito al trasporto di pomodori.

È di tre feriti il bilancio del sinistro, più grave il giovane 19enne alla guida della moto, che affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso sono stati successivamente trasportati in ospedale.

Sul posto una quadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Al momento la SS107 nel tratto interessato dal sinistro chiuso al transito in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.