Perde il controllo del mezzo e s’imbatte contro la recinzione di un ex mobilificio in prossimità della statale 106 jonica. Riporta gravi ferite lacero-contuse un uomo di 67 anni, subito trasportato in pronto soccorso dove i sanitari stanno prestando le prime cure. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e una volante della polizia stradale per i primi rilievi. L’incidente si è verificato in contrada Oliveto Longo, nei pressi della rotatoria.

Quasi contestualmente, sempre lungo la SS 106 jonica, all’altezza di Mirto, un uomo è stato investito da un’auto. Allertati i soccorsi, si è registrato ritardo nell’arrivo dell’ambulanza, con i sanitari impegnati sia nell’incidente in contrada Oliveto Longo sia in un ulteriore intervento a Mirto.