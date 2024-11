Lo scontro si è verificao nei pressi di Melito Porto Salvo. Grave il mariro della donna che è stato trasportato in ospedale

Ancora vittime sulla statale 106. Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla ss 106, in provincia di Reggio Calabria. A perdere la vita una donna di 53 anni, Maria Cristina Brancatisano, di Brancaleone. Lo scontro è avvenuto nei pressi di Melito Porto Salvo ed ha coinvolto due autovetture. In gravi condizioni il mariro della donna che è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso.