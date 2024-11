L'impatto è avvenuto lungo il tratto di strada in direzione Lamezia Terme. Alla guida del mezzo un giovane che è stato trasportato in ospedale ma non verserebbe in gravi condizioni

Un incidente stradale sì è verificato questo pomeriggio sulla statale 280 all'altezza del bivio di Marcellinara in direzione Lamezia Terme. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un'auto, una Mercedes Classe A, ha perso il controllo del mezzo impattando sul paracarri.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale e una ambulanza del 118 che dopo aver constatato le condizioni di salute del giovane lo hanno condotto ugualmente al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro per ulteriori accertamenti. Da quanto riferito, non versa in gravi condizioni.

Sul luogo dell'accaduto anche una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro per mettere in sicurezza il tracciato stradale. Al momento la strada statale 280 all'altezza di Marcellinara e in direzione Lamezia Terme è chiusa al traffico.