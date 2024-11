Un brutto incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato questo pomeriggio sulla statale 106 a Caulonia Marina, in contrada Vasì. Coinvolte nel sinistro tre autovetture, a bordo delle quali viaggiavano diverse persone. Per tre di loro, tra cui un bambino, è stato necessario il trasporto in ospedale a Locri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i sanitari del 118.