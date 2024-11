È stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Rallentamenti e disagi nel tratto interessato

Un brutto incidente si è verificato poco dopo le 13 sulla statale 106 a Locri, all’altezza dell’ingresso del Parco Archeologico inaugurato pochi giorni fa. Secondo quanto si è appreso nell'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due auto. A riportare la peggio il conducente di una di esse, trasportato in ospedale a bordo di un elisoccorso. Il traffico per qualche ora ha subito rallentamenti per consentire ai sanitari le operazioni di soccorso.