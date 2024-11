Un tragico incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo dell’area portuale di Corigliano con una 17enne, originaria di Mirto, che ha perso la vita. La giovane viaggiava a bordo di un'auto insieme ad altri cinque amici. L'incidente ha avuto luogo all'altezza del famigerato "curvone," proprio in prossimità dello svincolo per il porto di Corigliano.

Secondo le prime informazioni emerse, l'auto su cui viaggiava la vittima si sarebbe ribaltata in modo autonomo. Immediatamente dopo l'incidente, sono stati allertati i soccorsi e sul luogo si sono precipitati i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e un'ambulanza del servizio di emergenza 118.

La giovane vittima, ancora in vita al momento del recupero, è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso di Rossano. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, la giovane non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate ed è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La magistratura ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente, la salma della giovane è stata sequestrata per consentire l'esecuzione dell'autopsia, che dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause della morte.