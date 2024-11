Pochi minuti fa sulla statale 106, all'altezza di Contrada Nubrica, tra il centro abitato di Toscano, (nel Comune di Corigliano-Rossano) e la frazione di Mirto Crosia, si è verificato un grave incidente in cui sono coinvolte almeno due vetture. Sul posto stanno operando le forze dell'ordine, i sanitari del 118 di Rossano e i Vigili del fuoco (foto Basta vittime sulla statale 106). Presente anche l'elisoccorso. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente, tantomeno se ci siano vittime. Al momento si segnalano forti rallentamenti del traffico veicolare in entrambe le direzioni. Lo stesso luogo dell'incidente negli anni scorsi è stato scenario di altri eventi purtroppo mortali.

In aggiornamento