È di due feriti, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba lungo la SS 106 km 154,400 nel comune di Isca sullo Ionio. Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo andando ad impattare violentemente contro due autovetture una Fiat Panda e una Audi A1 che sostavano in prossimità di un bar caffetteria. A bordo della vettura in transito, la conducente di 68 anni e il marito di 75 anni.

L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato è valso ad estrarre la donna rimasta incastrata nell'abitacolo e, successivamente, alla messa in sicurezza delle vetture. Ambedue i coniugi sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso.