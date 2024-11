L'auto, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo fuori strada in località Passovecchio nel territorio del comune di Crotone

Ennesima tragedia sulla statale 106. Nella notte un incidente ha causato la morte di un giovane di 31 anni. La vittima, Giuseppe Gerace, operaio presso una ditta di smaltimento rifiuti di Crotone, viaggiava a bordo di una Ford Ecosport, quando, giunto in località Passovecchio, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Il 31enne, sposato con tre figli, è morto sul colpo sul colpo. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Crotone intervenuti sul posto con i sanitari del Suem 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale.