Il conducente, sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Riuniti di Reggio Calabria

E’ di un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla Statale 106 all’altezza di località Polati, nel comune di Melito Porto Salvo, nel reggino. Probabilmente a causa delle piogge impetuose ma anche delle cattive condizioni dell'arteria, l’auto è finita fuori strada. Il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto e trasportato in elisoccorso all’ospedale Riuniti di Reggio Calabria.

Violenti temporali in Calabria, evacuate alcune famiglie nel Reggino

Anche uno smottamento sta causando disagi. In corrispondenza dello svincolo di Marina di Gioia Jonica una frana ha invaso una carreggiata, restringendo così la circolazione dei mezzi che al momento procedono a senso unico alternato. Sul posto sono in corso interventi di messa in sicurezza al fine di ripristinare la circolazione il prima possibile.

Tiziana Bagnato