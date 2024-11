Brutto incidente stradale tra un’auto e una moto sulla 106 tra i comuni di Squillace Lido e Roccelletta di Borgia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Montepaone per prestare i primi soccorsi e i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per un 18enne rimasto coinvolto nell’impatto, che versa in condizioni critiche, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Lamezia Terme per il trasferimento d’urgenza a Catanzaro.