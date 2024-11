Un uomo in condizioni gravissime e due feriti: è il bilancio di in un violento scontro verificatosi a Cetraro, poco dopo le 14 lungo la Statale 18, nei pressi dello svincolo per l’ospedale. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118, il personale Anas e i vigili del fuoco di Paola intervenuti per liberare gli occupanti degli automezzi dall’abitacolo.

L’impatto ha coinvolto una Bmw ed un furgone. Sono in corso le operazione di rimozione dei veicoli. Il ferito più grave è un 33enne di Grisolia, comune dell’Alto Tirreno cosentino. Un altra persona coinvolta sarebbe della stessa comunità tirrenica, mentre un terzo ferito sarebbe originario della provincia di Catanzaro.