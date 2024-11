Impatto fra tre auto all'altezza di Tortora. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre una persona dalle lamiere

È di un morto e otto feriti, fra cui un bambino, il bilancio del tragico incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Tortora, in provincia di Cosenza. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti tre veicoli: si tratta di una Fiat Tipo, una Renault Megane ed una Hyundai.

A perdere la vita una donna. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre uno dei feriti dalle lamiere. Una volta estratto è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. Sul posto sono giunte anche due ambulanze, l'elisoccorso e la polizia stradale.

Presenti anche le squadre Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. La statale 18 è attualmente chiusa nel tratto interessato dall'incidente, in entrambe le direzioni. Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

AGGIORNAMENTO: Alle ore 19.10 riattivato il transito sulla SS18.