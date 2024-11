L'impatto si è verificato nel comune di Falerna, in località Torre Lupo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e delle vetture, i carabinieri e la guardia di finanza per gli adempimenti di competenza

Incidente sulla statale 18 nel comune di Falerna, in contrada Torre Lupo. Feriti in modo lieve le persone all'interno dei mezzi - un furgone Ducato ed una Mercedes Ml320 - che sono stati affidati al personale sanitario del Seu118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale per ulteriori controlli.

L'intervento dei vigili del fuoco, del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto carabinieri e guardia di finanza per gli adempimenti di competenza.