E' salito a tre il bilancio delle vittime dell’incidente stradale avvenuti ieri sera lungo la statale 106 jonica tra i comuni di Santa Caterina dello Jonio e Badolato, nel catanzarese.

E’ morta nell’ospedale di Catanzaro, dove era stata ricoverata in condizioni disperate, anche Vittoria Lopilato, la ragazza rimasta gravemente ferita dopo che l’auto sulla quale era a bordo assieme ad altre quattro persone è sbandata finendo fuori strada.



All’interno della vettura c'erano anche Lorena Lopilato e Pasquale Papaleo che sono morti sul colpo, mentre gli altri due occupanti A.C. F.B. hanno riportato ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. I cinque giovani, tutti tra i 23 e i 26 anni di età, tornavano a casa dopo avere partecipato ad un matrimonio in provincia di Reggio Calabria.