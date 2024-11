Il conducente di una Citroën C4 è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate. Sul posto i vigili del fuoco di Lamezia per la messa in sicurezza del sito

Nel tardo pomeriggio di oggi, un incidente ha coinvolto tre vetture sulla strada dei due mari (SS280), al km 5+700 in direzione Lamezia Terme. A bordo di Mini Cooper, Citroën C4 e Nissan Navarro solo i tre conducenti.

Il bilancio è di un ferito: il conducente della Citroën, che è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 e trasportato in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco di Lamezia per la messa in sicurezza del sito e delle vetture in attesa del personale Anas, per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale e del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli. Presente anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.