La vittima avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente, l'altra persona a bordo è stata trasportata in ospedale. Il sinistro nei pressi di Pianopoli, in direzione Catanzaro

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la statale 280 dei Due mari", nei pressi di Pianopoli, in direzione Catanzaro. Il sinistro è costato la vita ad una persona e si registra anche un ferito. La vittima era a bordo di una motocicletta che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo rovinosamente sull’asfalto. A bordo, secondo i primi riscontri della polizia stradale, due persone. Una è morta sul colpo, l’altra è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto la Polizia stradale e squadre Anas, mentre la carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Intorno alle 18, l'Anas ha comunicato la riapertura della carreggiata.