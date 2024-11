Dopo lo scontro, autobus e tir hanno preso fuoco. 10 persone trasportate in ospedale per accertamenti

Un incidente nella notte ha coinvolto un camion guidato da un olandese e un pullman che trasportava 54 migranti da Vibo Valentia a Torino.

E' successo all'1.30 sulla A1 tra Bologna e Modena, in direzione nord, nel comune di Valsamoggia (Bologna). Sono dieci le persone di origine straniera ferite in modo lieve, tra cui due donne, che sono state trasportate all'ospedale per accertamenti.

Dopo l'impatto - sono ancora da verificare le cause del tamponamento provocato dal tir - e dopo che tutti i trasportati erano scesi, i due mezzi hanno preso fuoco: sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale e 23 uomini dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio che ha distrutto il tir e il pullman.

I cittadini extracomunitari hanno poi aspettato un altro mezzo pesante per arrivare a destinazione: nel corso dell'attesa in un autogrill sono stati diversi gli automobilisti di passaggio che sono entrati nei bar per comprare cibo e bevande da regalare ai migranti e ai loro bambini.