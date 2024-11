Una bambina di 10 anni è morta ieri sera dopo essere stata travolta da un’auto sull’A2, all’altezza di Bagnara. Una tragedia sulla quale stanno cercando di capirne di più gli uomini della polizia stradale di Palmi coordinati dalla locale procura.

Secondo quanto appreso, la bambina nella serata di ieri viaggiava insieme ai gentori sulla Salerno-Reggio Calabria in direzione nord quando l’auto è stata costretta a fermarsi per un guasto nella corsia d'emergenza nei pressi dello svincolo autostradale di Bagnara Calabra. La bambina sarebbe scesa dall’auto e subito dopo travolta da un’auto in corsa.

Sul posto sono subito giunti i mezzi di soccorso del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare molto perché la piccola è morta sul colpo.