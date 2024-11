Inizialmente i mezzi che procedevano in direzione nord sono stati deviati lungo la statale 18 'Tirrena Inferiore' con rientro in A2 allo svincolo di Falerna

È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto sulla autostrada A2 all'altezza dello svincolo di Lamezia Terme. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto in modo autonomo coinvolgendo una sola auto. Si tratta di una Citroen su cui viaggiava un nucleo familiare originario dalla Campania. Il conducente del veicolo è morto sul colpo.

Nell'auto anche la moglie e i due figli, uno dei quali ferito gravemente è stato trasportato in pronto soccorso con l'elisoccorso mentre meno preoccupanti le condizioni degli altri due passeggeri, trasferiti all'ospedale di Lamezia Terme con una ambulanza.

Sul posto diversi i mezzi di soccorso del 118 per prestare assistenza ai feriti. Giunte anche due squadre dei vigili del fuoco per estrarre gli automobilisti dalle lamiere dei veicoli. Inizialmente i mezzi che procedevano in direzione nord sono stati deviati lungo la statale 18 'Tirrena Inferiore' con rientro in A2 allo svincolo di Falerna.