Il sinistro si è verificato al chilometro 290 dell'autostrada vicino lo svincolo di San Mango d'Aquino. Circolazione bloccata

Un incidente stradale si è verificato questa sera sull’autostrada A2 un chilometro prima dello svincolo di San Mango d’Aquino nel Catanzarese. Un autobus di una linea privata è uscito fuori strada finendo la sua corsa contro il paracarro. L’autista è rimasto ferito poiché incastrato nelle lamiere del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e del comando provinciale di Cosenza per tentare di estrarre l’uomo e per mettere in sicurezza il tracciato. Il sinistro si è verificato al chilometro 290 dell'autostrada in direzione sud. Al momento la circolazione sull'arteria risulta bloccata.

Aggiornamento

Secondo quanto riferito l'uomo alla guida dell'autobus di linea non ce l'ha fatta: è deceduto. Il paracarro nell'urto infatti lo avrebbe trafitto provocandone la morte. Si tratta di Raffaele Bressi 59enne di Soverato. L'incidente stadale che ha coinvolto l'autobus di linea ha provocato però un tamponemento a catena tra quattro autovetture: una Opel Corsa, una Opel Vectra, una Fiat Panda e una Suzuki. Una delle persone a bordo della prima vettura è stata trasferita d'urgenza in ospedale ma anche per lei non c'è stato nulla da fare. Si tratta di Rita Ramondino, di 67 anni originaria di Vibo Valentia. Sale quindi a due morti il bilancio del sinistro. Nel frattempo il traffico sta iniziando a defluire sulla carreggiata d'emergenza.

Luana Costa - Salvatore Bruno