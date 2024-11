L’Anas è intervenuta dopo lo scontro tra due camion per ripristinare nel minor tempo possibile la viabilità

La A2, autostrada del Mediterraneo, è stata riaperta dopo l'incidente di questa mattina, che aveva coinvolto due mezzi pesanti. Lo comunica l'Anas che ha ripristinato la transitabilità all'altezza dello svincolo di Laino Borgo, in provincia di Cosenza. L'A2 era stata chiusa in direzione Villa San Giovanni per alcune ore a causa di un incidente.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti.