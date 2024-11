Le persone coinvolte, in condizioni non gravi, sono state trasferite all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia

A causa di un incidente il traffico è bloccato sulla carreggiata nord dell'autostrada del Mediterraneo, al chilometro 341, tra gli svincoli di Sant'Onofrio e Pizzo Calabro in un tratto interessato da lavori in cui si procede su una sola corsia. Al momento la colonna di veicoli fermi è di almeno cinque chilometri. Nell'incidente sono stati coinvolti più veicoli in un tamponamento a catena, tra i quali un mezzo pesante, con il bilancio che è di dieci feriti in condizioni non gravi.

Riaperto il traffico veicolare viene inzialmente deviato all'uscita obbligatoria presso lo svincolo di S. Onofrio con rientro allo svincolo di Pizzo. Sul posto sono presenti due ambulanze del 118 che hanno provveduto a stabilizzare gli infortunati e trasferirli all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, la polizia stradale e l'Anas.