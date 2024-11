Traffico momentaneamente bloccato sull'autostrada A2 del Mediterraneo a causa di un incidente autonomo avvenuto al km 191 in direzione nord, nel territorio del comune di Castrovillari. Tra gli svincoli di Morano Calabro e Frascineto, un autorticolato si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Sul posto opera la Polizia stradale di Frascineto.

Nell’ impatto il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito gravemente e si è richiesto l'intrevento dell'elisoccorso per trasferirlo d'urgenza presso l'ospedale di Cosenza. La circolazione è provvisoriamente deviata sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre del 118 l'Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.