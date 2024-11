Una nuova tragedia della strada colpisce la Calabria e il Vibonese. Domenico Defina, 38 anni, piccolo imprenditore originario di Stefanaconi e residente a San Calogero, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale che si è verificato lungo il tratto autostradale dell’A30, tra Caserta e Nola.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.45, in direzione Sud, quando, secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’auto sulla quale viaggiava si è ribaltata all’altezza del km 18. Il giovane, che lascia la moglie e due figli in tenera età, molto conosciuto nel suo paese dove gestiva un’impresa di serramenti ed infissi, era di rientro da un viaggio di lavoro insieme al suo socio. Per quest’ultimo, diversi i traumi riportati ma le sue condizioni non lo farebbero ritenere, fortunatamente, in pericolo di vita. Sgomento e incredulità al diffondersi della notizia nelle comunità di Stefanaconi e di San Calogero, dove Defina aveva stabilito la sua residenza dopo il matrimonio con una professionista del posto.