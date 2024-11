Ancora un drammatico incidente sull'autostrada del Mediterraneo. Un uomo di 70 anni è morto nel tragico impatto che ha visto coinvolti tre veicoli, un furgone, un'auto e un mezzo pesante, sulla carreggiata nord tra lo svincolo di Altilia e quello di Rogliano, in provincia di Cosenza. Una donna 44enne che viaggiava sull'auto è rimasta ferita gravemente. Altre tre persone ferite lievemente.

La circolazione è provvisoriamente deviata sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre del 118 con l'elisoccorso che hanno provveduto a trasferire il ferito grave in ospedale, l'Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.