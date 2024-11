Traffico bloccato lungo l’Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Cosenza e Rende, sulla carreggiata nord, nei pressi del centro commerciale Metropolis, per un incidente. Due le persone rimaste ferite. Secondo quanto si è appreso un’auto, per cause in corso di accertamento, è sbandata autonomamente, ribaltandosi. Entrambe le persone coinvolte sono state trasportate al pronto soccorso dell’Annunziata. Almeno una sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre al personale Anas.