Saverio Veltri, 58 anni di Parenti, è morto per le ferite riportate nell'impatto sull'asfalto. Era a bordo di una Fiat 500 che si è ribaltata lungo l'autostrada del Mediterraneo

Non ce l'ha fatta Saverio Veltri, 58 anni di Parenti. Il suo cuore ha cessato di battere meno di ventiquattr'ore dopo il grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto lungo l'Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Cosenza e Rende.





A bordo della sua Fiat 500, per cause in corso di accertamento, era sbandato nei pressi del centro commerciale Metropolis. La sua auto si è ribaltata sull'asfalto. Tempestivamente soccorso, l'uomo era cosciente ma le sue condizioni erano apparse ai sanitari molto gravi. Ricoverato all'ospedale dell'Annunziata, nel pomeriggio il quadro clinico è precipitato fino al decesso.