Il sinistro si è verificato lungo via degli Svevi. Sul posto 118, polizia locale e soccorso stradale

Un incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle 17 a Catanzaro in via degli Svevi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Kia Picanto ed una Peugeot 106. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il conducente della kia era stato già trasportato in ospedale.

L’intervento dei vdf è valso alla messa in sicurezza delle vetture e della zona in considerazione del carburante sparso sulla sede stradale e della perdita di gpl che alimentava l’utilitaria.

Sul posto polizia locale e soccorso stradale. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.