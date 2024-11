Lo scontro è avvenuto in prossimità dello svincolo autostradale di Torano Castello-Bisignano. Una delle due auto è carambolata per circa 300 metri innescando un incendio alle sterpaglie situate a bordo strada

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende è intervenuta per incidente stradale sulla S.P. 241 in prossimità dello svincolo autostradale di Torano Castello-Bisignano. Due le auto coinvolte una Mini Cooper ed una Renault Clio. Quattro i feriti che affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 venivano trasferiti alla struttura ospedaliera Annunziata.

A seguito dell'impatto una delle due auto è carambolata per circa 300 mt innescando un incendio alle sterpaglie situate a bordo strada. Sul posto Carabinieri di Rende per gli adempimenti di competenza. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.