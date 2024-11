Tragico indicente stradale questa mattina in contrada Terzeria al confine tra i comuni di Francavilla Marittima e Cassano allo Jonio. A perdere la vita un 46enne M.P. originario della provincia di Lamezia Terme che lavora per una società di vigilanza.



Per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato con l’auto di servizio sotto un autoarticolato.



Lo schianto è stato fatale, il giovane vigilantes è morto sul colpo. Lievemente ferito l’autista 54enne del mezzo pesante trasportato dal 118 in ospedale per accertamenti di rito. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, il Nucleo operativo radiomobile di Castrovillari e i carabinieri di Francavilla Marittima.