Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

C'è anche una bambina di 8 anni tra i quattro feriti - tutti lievi - dell'incidente stradale avvenuto verso mezzogiorno sulla strada tra Monasterace e Stilo. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Una si è capovolta.

Per estrarre dall’abitacolo di quest’ultima i tre occupanti, compresa la bambina, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Siderno, subito accorsi sul luogo dell’incidente. Le persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate nell’ospedale di Locri per degli accertamenti, ma non presentano ferite gravi, solo qualche contusione ed escoriazione dovute all’impatto.