Incidente questa mattina lungo la strada che collega Settimo di Montalto Uffugo e Quattromiglia di Rende. Per cause in corso d’accertamento un’auto ha sfondato la recinzione di una concessionaria di automobili, invadendo la carreggiata opposta. L’uomo, rimasto incastrato nel veicolo, viaggiava in direzione Sud, urtando contro un altro veicolo e arrestando la sua corsa in modo rovinoso. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi di rito e una squadra dei vigili del fuoco, intervenuta per tirare fuori il conducente, rimasto lievemente ferito.