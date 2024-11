La bimba di nove anni è in prognosi riservata all’Annunziata per le ferite riportate nel tragico schianto in cui ha perso la vita il padre

La piccola Gaia ha superato la notte. Ricoverata in terapia intensiva all’ospedale dell’Annunziata, ieri è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni, dicono i medici, sono gravi ma stazionarie. È una buona notizia. Tutta l’area urbana cosentina e la Calabria intera pregano per la piccola, dopo il grave incidente stradale in cui ha perso la vita il papà, Guerino Matera, da tutti conosciuto come Nuccio.

Tragico schianto

Il cuore del 48enne, ha cessato di battere poco dopo lo schianto tra la sua auto ed una Jeep Cherokee all’imbocco della galleria della Crocetta, sulla statale 107 tra San Fili e Paola. La dinamica dei fatti è al vaglio della polizia stradale.

Forza Gaia

Adesso c’è apprensione per la bimba, nove anni, stretta in un ideale, caldo abbraccio dagli amici, dai compagni di scuola e da tutte quelle persone che sulle bacheche social stanno lasciando un messaggio di vicinanza, conforto ed incoraggiamento alla famiglia.