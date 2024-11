Lunghe code si sono già formate e l'uscita consigliata è quella di Cosenza nord per proseguire verso Paola ed imboccare la Statale 18 direzione Reggio oppure Rogliano con rientro ad Altilia.

ROGLIANO (CS) - A causa di un autoarticolato rimasto bloccato, è interrotta la corsia sud della Salerno-Reggio Calabria tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi. Lunghe code si sono già formate e l'uscita consigliata è quella di Cosenza nord per proseguire verso Paola ed imboccare la Statale 18 direzione Reggio oppure Rogliano con rientro ad Altilia. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i rilievi mentre il personale dell'Anas è già all'opera per rimuovere i mezzi e sgombrare la carreggiata. Secondo quanto si è appreso non ci sarebbero feriti