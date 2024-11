È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente verificatosi questo pomeriggio in una galleria della variante 106 nel catanzarese, tra lo svincolo di Borgia e di Squillace. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto ha perso il controllo ribaltandosi. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco ed è intervenuta un'ambulanza del 118. All'interno della peugeot 206 si trovavano nove persone, tra cui quattro adulti e cinque bambini vestiti in maschera. Fortunatamente illesi i bambini e i due adulti che si trovavano sui sedili posteriori. Feriti invece il conducente e l'altro passeggero.

Luana Costa