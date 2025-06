Una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan coinvolte nel drammatico impatto nei pressi dello svincolo per Argusto. Sul posto Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e carabinieri

Serata di sangue sulla "Trasversale delle Serre", dove intorno alle 21:45 un violento impatto tra due autovetture – una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan – ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone, di cui una in gravi condizioni. Illesi invece due bambini presenti a bordo di una delle due vetture.

L'incidente è avvenuto lungo la Strada Statale 713, nei pressi dello svincolo per Argusto, nel Catanzarese. La vittima è stata estratta dalle lamiere grazie all’intervento del personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale, che hanno lavorato per oltre un'ora per liberare i feriti intrappolati tra le lamiere contorte.

I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasportati in ambulanza presso le strutture ospedaliere di competenza. Sul posto presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di legge e per l'avvio degli accertamenti utili a ricostruire la dinamica del sinistro.

La SS713 è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la bonifica della carreggiata.