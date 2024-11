L’impatto sul raccordo autostradale nei pressi dello svincolo Reggio Centro. Poco chiara la dinamica

Un'anziana è morta sul colpo per un incidente stradale avvenuto stamani a Reggio Calabria, sul raccordo autostradale nei pressi dello svincolo Reggio Centro. L'autovettura su cui viaggiava la vittima con un altro passeggero, condotta da un uomo, per cause in corso di accertamento dalla parte della Sezione polizia stradale agli ordini della dirigente Maria Grazia Milli, ha perso il controllo e ha urtato violentemente contro la cuspide dello svincolo. Gli altri due occupanti della vettura sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso. (AGI)