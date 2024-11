Si tratta di funzionari Anas, imprenditori e un camionista. In due distinti incidenti, avvenuti il 23 novembre 2015 e il 1° marzo 2016, persero la vita cinque giovani del Reggino tra i 19 e i 24 anni

Sono 13 tra funzionari Anas, imprenditori e un camionista le persone raggiunte da un avviso di conclusione indagini in relazione all’inchiesta su due terribili incidenti mortali avvenuti lungo l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nel tratto vibonese nei pressi dello svincolo di Mileto, verificatisi la notte del 23 novembre 2015 e la notte del 1 marzo del 2016 in cui persero la vita, rispettivamente, Domenico Napoli, 19enne di Cinquefrondi e Fortunato Calderazzo (22 anni), Marzio Canerossi (22), Giuseppe Speranza (24) e Francesco Carrozza (22) tutti di Gioia Tauro.

Le persone raggiunte dall’avviso di conclusione indagini, spiccato dal pm della Procura della Repubblica di Vibo Benedetta Callea – riferisce il Quotidiano del Sud - sono Fulvio De Paolis, Arnaldo Tessieri e Bernardino Cipolloni, dirigenti Anas, collaudatori del tratto autostradale interessato; Giovanni Fiordaliso (classe ’78), dirigente Anas e direttore del centro manutenzione; Consolato Cutrupi, dirigente Anas e Responsabile unico del procedimento; Mohammad Ali Sangelaji, legale rappresentante pro tempore della Società Italiana per condotte d'acqua Spa, impresa esecutrice dei lavori di ammodernamento; Sergio Lagrotteria, direttore dei lavori per conto di Condotte d'acqua Spa; Giovanni Fiordaliso (classe ’70), dirigente Anas e direttore dei lavori del lotto di ammodernamento in questione compreso tra lo svincolo di Serre e quello di Mileto.

