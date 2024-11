Senso unico alternato sulla strada statale 107, al km 83 a causa di un incidente stradale tra due automobili. Ferite due persone

San Giovanni in Fiore (CS) - A Causa di un incidente stradale sulla strada statale 107 'Silana Crotonese' e' stato provvisoriamente istituito un senso unico alternato della circolazione. Lo comunica l'Anas. L' incidente si è verificato al km 83,100, in localita' San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Lo scontro, tra un furgone e un'automobile, ha provocato il ferimento di due persone. Il personale dell'Anas e' presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile.



