Nel 2017 si sono verificati in Calabria 2.910 incidenti stradali che hanno causato la morte di 100 persone e il ferimento di altre 4.863. Rispetto al 2016, in controtendenza con il dato nazionale, si registra un aumento degli incidenti (+2,1%) e una diminuzione del numero di vittime della strada(-14,5%). Lo rende noto l'Istat.

«I programmi d'azione europei per la sicurezza stradale - scrive l'istituto di statistica - per i decenni 2001-2010 e 2011-2020, impegnano i Paesi membri a conseguire il dimezzamento dei morti per incidente stradale con una particolare attenzione, nel decennio in corso, agli utenti vulnerabili».

Nella regione Calabria, nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte del 20,2%, un valore pari alla metà della media nazionale (-42,0%); nel periodo 2010-2017 si registrano variazioni di -42,2% in Calabria e -52,4% in Italia. Sempre fra 2010 e 2017 l'indice di mortalità sul territorio regionale è diminuito da 4,1 a 3,4 deceduti ogni 100 incidenti mentre quello medio nazionale è rimasto invariato (1,9). Nella regione, sempre nel 2017, l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), deceduti in incidente stradale, è superiore alla media nazionale (60% contro 45,2%).