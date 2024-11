La vittima è Pasquale Rosario Gerace, 85 anni, di Rosarno. L'uomo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un Suv. Il tragico incidente stradale si è verificato lungo la statale 18, nei pressi di Gioia Tauro

E' di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 18, nei pressi di Gioia Tauro.



La vittima è Pasquale Rosario Gerace, 85 anni, di Rosarno. L'uomo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un Suv, alla cui guida un uomo che ha riportato lievi ferite. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A causa dell'incidente stradale l'Anas ha provvisoriamente chiuso al transito il tratto della strada provocando lunghe code e rallentamenti.